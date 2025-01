Celebrety Chef, nella giuria. Moreno Cedroni

Ci sarà anche un po’ di Senigallia nella nuova edizione di ‘Celebrety Chef’, il programma in onda su TV8 da lunedì 13 gennaio. Ad affiancare Alessandro Borghese e Marisa Laurito nel giudicare i concorrenti, ci sarà anche lo chef Due Stelle Michelin Moreno Cedroni.

I due giudici resteranno solo per le prime dieci puntate; nella seconda metà del programma verranno sostituiti da Maddalena Fossati Dondero, direttrice de "La cucina italiana" e dallo chef due stelle Michelin, Andrea Aprea. All’interno del ristorante di Venezia e di Milano di Alessandro Borghese due personaggi famosi, con l’aiuto della brigata, si sfideranno ai fornelli e i tre giudici dovranno decretare il vincitore.

"Il giudice è uno degli chef che più hanno rivoluzionato la cucina, soprattutto quella di mare eclettico visionario, cuoco marchigiano, è Moreno Cedroni" così Borghese presenta nei real del programma il patron de ‘La Madonnina del Pescatore’.

Calciatori, attori, cantanti, tik toker, saranno tanti a partecipare al programma di Borghese che il 19 gennaio sarà in onda su Sky con la puntata di ‘Quattro Ristoranti’ registrata sulla spiaggia di velluto. Per Senigallia si apre una stagione da protagonista sul piccolo schermo: a marzo sulle reti Mediaset sarà trasmessa la fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, registrata in città nel 2024.