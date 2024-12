Cenone e patenti a rischio: taxi introvabili

Il nuovo codice della strada spaventa i senigalliesi, impossibile prenotare un taxi per la notte di Capodanno: "Siamo pieni, non prendiamo prenotazioni". Troppe richieste quelle pervenute ai tassisti senigalliesi in questi giorni per la serata del 31 dove c’è chi ha giocato di anticipo prenotando il cenone e garantendosi il ritorno a casa in taxi: "Non prendiamo più prenotazioni – rispondono dal centralino – ma provate a chiamare, se siamo disponibili arriviamo. Noi faremo il possibile".

A spaventare è il nuovo codice della strada che prevede punizioni severe per chi guida in stato di ebbrezza. C’è chi per non rinunciare a bere un bicchiere in più ha prenotato una stanza in una struttura a ridosso di centro storico e lungomare dove la gran parte dei locali hanno organizzato il cenone di Capodanno. Ci sono camere disponibili in strutture che distano qualche chilometro dalla spiaggia di velluto, mentre le poche strutture centrali rimaste aperte sono ormai full da settimane.

Resta qualche posto libero in strutture dove per una notte si spendono più di 200 euro, un costo alto se si aggiunge a quello del cenone e magari di un outfit adatto alla serata. Dopo anni in cui il Capodanno home made con brindisi in piazza sembrava essere tornato di moda, quest’anno il trend sembra essere quello del Cenone con ballo, un modo per trascorrere la serata nello stesso posto, evitando così di salire in auto dopo la cena o il brindisi di mezzanotte. Un cambio di abitudini repentino dovuto anche al nuovo codice della strada che non perdona chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Non è più prevista alcuna tolleranza e così, chi non vuole rinunciare a qualche bicchiere in più ha dovuto trovare una soluzione e per i ritardatari non resta che rinunciare al brindisi.

E se il cenone torna di tendenza è sicuramente low cost: i prezzi si aggirano attorno ai 60 euro (vini inclusi), mentre per un menù a base di pesce con vini di media qualità si arriva fino a 90 euro a persona. Sold out anche i circoli dove i prezzi si abbassano di qualche decina di euro, agevolando naturalmente i soci.

Dopo il Natale si pensa già al Capodanno che sarà per molti senz’alcool per via della difficoltà di trovare ‘un passaggio’. E per il brindisi in piazza si punta ai locali del centro storico in modo da poter raggiungere la pizza a piedi e poter garantirsi così una festa sotto il cielo stellato di piazza Garibaldi che per una notte si trasformerà in una discoteca a cielo aperto.