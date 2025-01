Centro storico in degrado tra sporcizia e incuria: "Non basta solo appellarsi al buon senso"

Sono continue le segnalazioni di sporcizia ed incuria del suolo osimano che arrivano alle associazioni e ai politici locali. "Ricordiamo bene in che condizioni versava ad esempio la fontana in pieno centro storico nell’aprile scorso, pulita poi durante l’amministrazione Pirani – dice il gruppo Rinasci Osimo -. Non è più ammissibile assistere in silenzio al decadimento del nostro territorio. Una buona amministrazione non può deresponsabilizzarsi appellandosi al solo senso civico delle persone (sebbene questo sia sicuramente importante e da sviluppare con azioni mirate) ma deve intervenire costantemente con azioni mirate e diffuse".

"Siamo spesso davanti alla mancanza di educazione civica e ambientale - spiega Francesca Tarabelloni, vice presidente del circolo Legambiente Osimo - e al disinteresse per la cura del proprio territorio. Le conseguenze di questi comportamenti sono gravi e diffuse: i rifiuti abbandonati possono contaminare il suolo e le acque, danneggiare gli ecosistemi e rappresentare una minaccia per la fauna selvatica, che può ingerire o rimanere intrappolata nei rifiuti".

"Non possiamo lasciare tutto in mano all’amministrazione comunale di turno - aggiunge Leonardo Puliti, presidente del circolo Legambiente Osimo -. Ci mettiamo a disposizione di scuole, parrocchie ed associazioni culturali della zona, per organizzare insieme degli incontri formativi e di sensibilizzazione su queste importanti tematiche".