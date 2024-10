Cestini straboccano di spazzatura in spiaggia: "Vogliamo intervenire?"

Cestini lungo la spiaggia che traboccano di spazzatura, disagi e lamentele dei frequentatori del litorale. La segnalazione è stata recapitata al Carlino da un nostro lettore. "Da alcuni giorni i cestini a mare non vengono svuotati – scrive in una lettera –. Per questo motivo le persone non sanno dove buttare l’immondizia, compresi i sacchetti della pupù dei cani", spiega. D’altronde le fotografie allegate alla "denuncia", infatti, mostrano un ammasso di roba sopra un povero bidone che, in effetti, accoglie una quantità di rifiuti decisamente superiore rispetto alle sua reale capacità. E così, come purtroppo spesso avviene al giorno d’oggi, chi non trova posto nel bidone lascia i segni del suo passaggio a terra, mostrando sicuramente di non eccellere in termini di senso civico e rispetto del pubblico decoro. Il cittadino falconarese si rivolge in particolare a chi "si lamenta molto della pulizie delle strade dalla pipì dei cani", ma al contempo sarebbero le stesse persone che "non fanno niente per mantenere pulita la città nella sua interezza, spiaggia compresa". Una spiaggia che, come noto, tra autunno e inverno torna ad essere pienamente fruibile per lunghe passeggiate anche agli amici a quattro zampe.