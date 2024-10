Chiaravalle, grida al ladro che le si arrampica in casa. Lui cade e si ferisce: bloccato

Chiaravalle (Ancona), 30 ottobre 2024 – Rientra in casa e alzando gli occhi vede un ladro arrampicarsi sul suo balcone: inizia a urlare e lui precipita di sotto ferendosi. Lei accorre assieme ad un vicino per bloccare il malvivente. Ne scaturisce una colluttazione ma nel frattempo vengono allertati i carabinieri che bloccano il ladro. E’ accaduto nel tardo pomeriggio in via Repubblica dove sono accorse diverse pattuglie dei carabinieri e i vigili del fuoco. Il ladro, seriamente ferito dopo la caduta da circa tre metri è stato trasportato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Anche i due condomini, uno anziano, sono rimasti feriti seppur non gravemente e trasportati in ospedale per le cure. Il ladro avrebbe avuto un complice dileguatosi prima dell’arrivo dei militari. La posizione del ladro è al vaglio dei carabinieri. Inizialmente si pensava che uno dei ladri fosse in casa e per questo sono stati allertati anche i vigili del fuoco.