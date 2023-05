Chiaravalle non cambia Vince Cristina Amicucci, l’assessore uscente: "È un grande onore"

di Sara Ferreri

Chiaravalle non cambia: è Cristina Amicucci il nuovo sindaco della città di Maria Montessori con il 40,60 per cento delle preferenze. L’assessora uscente ha staccato di dieci punti percentuali l’avvocato Roberto Sabbatini (30,77) e la sua "Insieme per Chiaravalle" sostenuta anche dal Pd. Sarà l’assessora uscente ai servizi sociali a portare avanti l’azione amministrativa portata avanti per dieci anni da Damiano Costantini che si è fermato al suo secondo mandato. Bronzo per il centrodestra che con Gianluca Fenucci si ferma al 23,13% seguito da Maria Letizia Ruello (Città in Comune - Dipende da noi e M5S) che ha raggiunto il 5,50 %. Cristina Amicucci è sindaco con 2.615 voti 633 in più del suo sfidante Roberto Sabbatini, in una città con 14.306 abitanti e 11.956 aventi diritto al voto. A balzare agli occhi è la bassa affluenza nella città di Maria Montessori dove pure la sfida tra quattro candidati era accesa. L’affluenza è stata del 55,01 a fronte del 60,15 di 5 anni prima quando l’ex sindaco Damiano Costantini era stato riconfermato con 4.739 voti.

"È un grande onore per me il fatto che i cittadini mi abbiano scelto per rappresentarli – commenta il neosindaco Cristina Amicucci dopo il brindisi in piazza e i festeggiamenti sotto il Comune –. Continuerò a impegnarmi a fondo per il bene comune, per rispondere ai bisogni dei cittadini come fatto fino ad oggi con i servizi sociali. Un risultato che era desiderato ma anche prevedibile visti i risultati e la consapevolezza di quanto è stato fatto in dieci anni di amministrazione. Abbiamo già le maniche rimboccate e continueremo ad amministrare con la stessa diligenza e premura. Già domani (oggi, ndr) saremo di nuovo al lavoro vista anche l’allerta arancione per difendere il territorio e i cittadini dalle possibili conseguenze del maltempo. Possiamo contare su una squadra affiatata e ricca di competenze". "Siamo rammaricati per non aver vinto per poche centinaia di voti ma siamo comunque onorati di questo risultato importante – commenta Roberto Sabbatini –. È stata una competizione elettorale avvincente che ci ha regalato soddisfazioni". Parla di "buon risultato" Gianluca Fenucci che evidenzia: "Mille e quattrocento voti per il centrodestra, oltre il 23 % è un risultato notevole che ci soddisfa. Meno ci soddisfa vedere che la città non cambia guida e men che meno vedere che a stappare lo spumante con il nuovo sindaco Amicucci a cui facciamo nostri complimenti e auguri, c’era il sindaco uscente condannato a un anno per stalking. Un fatto che non depone a favore di una città che meriterebbe altro. C’è comunque stato un importante crollo della lista Chiaravalle domani che pure ha vinto. Noi garantiamo un’opposizione determinata, un impegno che dimostreremo sul campo".