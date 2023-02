Chiaravalle, rissa con pugni e bottigliate tra due giovani fuori dal locale

Sabato sera ad alto tasso alcolico e a suon di pugni e bottigliate: il bilancio finale è di un ferito.

Ad affrontarsi, a Chiaravalle, a colpi di bottigliate sarebbero stati due maghrebini uno dei quali è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le ferite riportate.

È accaduto alle 21 lungo tra via Molinelli e corso Matteotti. Gli stessi residenti e avventori del bar Piccadilly hanno allertato le forze dell’ordine. Dopo il parapiglia che è scaturito anche altri ragazzi sarebbero scappati dalla zona.

Mentre il tunisino che ha avuto la peggio è stato portato al pronto soccorso, i carabinieri, arrivati poco dopo sul posto, si sono messi sulle tracce dell’aggressore già noto alle forze dell’ordine.

La vittima avrebbe riportato profonde ferite al volto e alle mani, ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Un episodio non nuovo nei sabato sera chiaravallesi, per questo i residenti chiedono interventi decisivi affinchè non si ripetano fatti simili. E chiedono controlli sul territorio in particolare nei fine settimana