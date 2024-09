Chiede di tornare da lui, al rifiuto scattano le minacce: denunciato

Frequenta una donna e poi le chiede di tornare da lui, ma al suo rifiuto iniziano le minacce: denunciato dai poliziotti 32enne senegalese. Nei primi giorni di agosto la vittima, una donna di 30 anni di Santo Domingo ma residente a Jesi è stata per qualche giorno a Santa Maria Capua a Vetere (Na) dove ha conosciuto il senegalese titolare di un negozio di elettronica. Con l’uomo ha iniziato una frettolosa frequentazione e dopo una settimana la donna ha fatto rientro a Jesi dove vive con una figlia nata da una precedente relazione. Il senegalese, inizialmente si è mostrato propenso ad aiutarla anche economicamente tramite dei bonifici. Trascorse due settimane, l’uomo le ha chiesto di far ritorno da lui ma la donna si è rifiutata dicendogli di voler porre fine alla frequentazione. A quel punto lui ha inviato dal suo cellulare una serie di messaggi su WhatsApp: "Sei una morta di fame… ti faccio pagare tutto" e altri dello stesso tenore. Quando la donna gli ha detto che avrebbe chiamato la polizia lui ha cancellato tutti i messaggi ma i poliziotti li avevano registrati. Identificato l’uomo è stato raggiunto dalla polizia del luogo e denunciato per minacce.