Chiede l’elemosina e diventa violento: denunciato

Chiede l’elemosina nel parcheggio coperto di piazza Stamira e quando il bigliettaio lo ha invitato ad andarsene via, perché doveva chiudere, ha iniziato ad essere molesto. Il senzatetto, un 36enne italiano, non voleva andarsene e ha iniziato ad inveire contro il dipendente che ha dovuto chiamare il 112 per chiedere aiuto. Sul posto, lunedì sera, è arrivata una pattuglia della polizia. Gli agenti hanno trovato il mendicante ancora nel parcheggio. Hanno parlato con lui cercando di convincerlo, con le buone, a guadagnare l’uscita. L’uomo però ha continuato ad essere ostile e ha iniziato a prendersela anche con gli utenti del parcheggio. Poi ha cercato di prendere a pugni un ragazzo che si trovava vicino all’uscita del parcheggio sotterraneo. Lo ha accusato di aver chiamato lui la polizia e mentre ha provato a dargli un pugno in faccia è stato fermato in tempo dagli agenti. A quel punto è stato identificato. Ha mostrato ostilità anche contro gli agenti, provando a colpire anche loro. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 36enne aveva anche un foglio di via, emesso dal questore ad aprile scorso, dal capoluogo dorico della durata di tre anni. Non sarebbe dovuto stare ad Ancona. Ci saranno provvedimenti anche per questo.