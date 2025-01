Chieti fa il colpaccio. È il secondo ko di fila

0

CHIETI

1

(4-1-3-2): Munari; Morganti, Imbriola, Vecchio, Fabbri; Gambini (44’ st Carano); Costanzi (8’ st Caprari ), Baldini, Cotugno (37’ st Fossi); Braconi, Nanapere. All. Giuliodori.

CHIETI (3-5-2): Servalli; Salto, Di Filippo, Della Quercia; Guerriero, Donsah, Casciano (26’ st Cordova), Forgione(41’ st Di Paolantonio), Toure (26’ st Oddo); Vuthaj, Ceccarelli (1’ st Grandis). All. Amaolo.

Arbitro: Scarpati di Formia.

Rete: 27’ pt Della Quercia.

Note – Espulso al 33’ st Fabbri per doppia ammonizione. Ammoniti Fabbri, Imbriola, Salto, Nanapere, Forgione, Oddo.

Seconda sconfitta consecutiva per il Castelfidardo. E sempre contro una squadra abruzzese. Stavolta casalinga, di misura, quasi beffarda. Visto che oltre il ko, il Castelfidardo finisce ancora una volta in dieci: stavolta il rosso viene sventolato a capitan Fabbri, per doppia ammonizione, dopo una decisione discutibile del direttore di gara con tanto di proteste. Eppure il Castelfidardo approccia bene, mettendo pressione verso la porta difesa da Servalli con una serie di incursioni interessanti, portate da Baldini, Cotugno, Braconi. Il Chieti è quasi spietato. Al primo squillo va in gol, ma la posizione di Vuthaj sull’assist di Della Quercia è irregolare. Poi Munari si esalta sulla botta da due passi di Ceccarelli. Al 25’ Vuthaj in fuga supera Munari, ma non riesce a trovare la porta, conquistando un corner. Sull’azione successiva Della Quercia pesca il jolly con un destro al volo dal limite dell’area che tocca il palo interno prima di gonfiare la rete. Al 32’ pasticcio Di Filippo-Servalli con Braconi che per poco non ne approfitta. All’inizio del secondo tempo il neo entrato Grandis prova la deviazione sotto porta, senza successo. Al 18’ Braconi piazza un bolide tra una selva di gambe che testa i riflessi di Servalli, poi sul corner seguente ci prova Baldini dalla distanza, ma la sua bordata esce di poco alta. Al 21’ Nanapere crea scompiglio con la deviazione di Grandis, che per poco non sorprende Servalli. Un minuto dopo Morganti, sulla spizzata di testa di Baldini, da due passi non trova il bersaglio grosso.

Poi ci prova Fabbri, che mette dentro una palla invitante su cui nessuno dei suoi compagni si fa trovare pronto. L’ultimo sussulto del capitano di casa prima di subire la doppia ammonizione con annesso cartellino rosso, lasciando in inferiorità numerica la propria squadra. Nonostante l’uomo in meno, i fidardensi provano il forcing finale e per poco la squadra di Giuliodori non perviene al pari proprio nell’ultima azione del match. Morganti serve Braconi, ma il suo colpo di testa finisce alto.