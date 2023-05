Chili di cibo scaduto e niente scontrini: sequestri e multe

Un negozio alimentare sorpreso a non fare scontrini e un ristornate con lavoratori in nero e 80 chili di cibo scaduto. Sono stati trovati dalla guardia di finanza di Ancona in un servizio mirato. Il ristornate si trova alla Baraccola. Aveva due lavoratori senza contratto e due irregolari, con contratto a chiamata non registrato. In dispensa aveva cibo, pesce, carne e spezie, scaduto. Il ristorante non avrebbe rispettato la filiera del pesce fresco che prima di essere destinato al consumo va bonificato. Il ristorante è stato multato di 40mila euro. Il negozio alimentari che non faceva gli scontrini è al Piano. I finanzieri hanno atteso l’uscita di un cliente per vedere se aveva il documento fiscale ma il cittadino ne era sprovvisto. Lo stesso negozio già in passato era stato trovato a non fare gli scontrini.