Chiosco estivo ai laghetti del Passetto: il bando

I laghetti del Passetto si arricchiscono di un nuovo servizio. Il Comune di Ancona ha pubblicato l’avviso di asta pubblica per l’assegnazione in concessione di un’area nella Pineta del Passetto-zona Laghetti, per il posizionamento di un food truck o di un chiosco stagionale e di tavolini per la somministrazione di alimenti e bevande. Il posizionamento è previsto nel periodo maggio-settembre. Il rilascio della concessione avverrà a un unico operatore, singolo o associato. Il progetto era stato ratificato dalla giunta con una delibera dello scorso marzo, proposta dall’assessore alle Politiche giovanili e all’Economia della notte Marco Battino. Il chiosco/bar dovrà essere integrato nel paesaggio, con allestimenti adeguati al contesto e di qualità. Risulterà aggiudicatario l’operatore con l’offerta tecnica ed economica che offrirà maggiori garanzie.

La struttura dovrà essere temporanea, mobile, di dimensioni ridotte (massimo 4x5 metri), adeguata al contesto, con annesso spazio da utilizzare per tavoli e sedie. La concessione avrà la durata di cinque anni ed è soggetta al pagamento di un canone annuale di 5.289 euro al netto dell’Iva e delle variazioni Istat per l’anno successivo al primo. Per partecipare alla procedura di gara i concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ancona la propria domanda di partecipazione entro e non oltre il 20 maggio prossimo alle 12: "La finalità dell’amministrazione – spiega l’assessore al Commercio Angelo Eliantonio – è quella di valorizzare il parco dei laghetti del Passetto e il valore aggiunto che si vuole inserire all’interno del progetto: qualità e identità territoriale della ristorazione proposta".