Chirurgia e ortopedia le più colpite

Sciopero dei medici, rinviate alcune sedute operatorie all’ospedale Carlo Urbani e negli altri della provincia. Hanno aderito alla mobilitazione alcuni anestesisti e per questo alcune sedute sono state rinviate ma sono state garantite tutte le urgenze. Alcuni pazienti dovranno attendere quindi un nuovo appuntamento per sottoporsi ad intervento chirurgico ma complessivamente non si sono registrate criticità per la mobilitazione indetta da alcune sigle sindacali. Disagi limitati che hanno riguardato soprattutto la chirurgia e l’ortopedia. Non i reparti dell’emergenza urgenza che in questi giorni sono oberati di pazienti e alle prese con le difficoltà della gestione dei pazienti Covid. Intanto in vista delle festività e di Natale alcune strutture sanitari chiuderanno dei servizi. In particolare le case di cura Villa Igea di Ancona e Villa Serena di Jesi comunicano le modifiche. A villa Igea l’ufficio ticket da ieri a venerdì sarà aperto dalle 7 alle 13.30 e chiuso da sabato 23 al primo gennaio. Dal 2 gennaio poi fino al 5 resterà aperto solo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13.30. Il Cup telefonico sarà accessibile fino al 5 gennaio solo la mattina dalle 8 alle 14 tranne sabato e festivi. Anche la Radiologia sarà chiusa dal giorno di Natale al primo gennaio. Il punto prelievi sarà chiuso da sabato prossimo al 6 gennaio. Anche l’ufficio ticket di villa Serena sarà chiuso da sabato al primo gennaio e dal 2 al 5 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13,30. Il ritiro referti sarà chiuso da sabato al 26 dicembre e dal 30 al primo gennaio. Anche qui la radiologia sarà chiusa da sabato al primo gennaio.