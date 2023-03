"Chiudete le finestre e state a casa"

Il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni si è precipitato subito sul posto ieri mattina. Da lì ha diramato un appello sfruttando i social per raggiungere quante più persone possibili: "Visti i venti direzione mare, si raccomanda a tutte le famiglie della zona coinvolta di chiudere le finestre ed evitare attività all’aperto. Abbiamo avvisato subito i plessi scolastici e siamo in attesa dei rilevamenti Arpam ed Asur". Ai ragazzini a scuola è stato detto di indossare le mascherine anti Covid. Nel primo pomeriggio Pugnaloni ha aggiornato la popolazione: "Per ciò che concerne le emissioni in atmosfera, si continua a ravvisare di chiudere le finestre ed evitare attività all’aperto fino al Molinaccio perché il vento si è calmato e la zona interessata è solo verso la valle della Sbrozzola. I centri urbani di Osimo Stazione e San Biagio sono fuori pericolo". Poi il ringraziamento alle forze dell’ordine e l’incoraggiamento ai titolari in questo momento difficile: "Un grazie ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e circoscrivere l’incendio al capannone. Solidarietà ai titolari dell’attività economica andata distrutta e ai suoi dipendenti. Non mollate".