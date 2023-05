Cinghiale alla Cittadella di Ancona: parco chiuso da 15 giorni e l’animale non è stato catturato

Ancona, 26 maggio 2023 – Il cinghiale che nessuno cattura tiene ancora chiusa la Cittadella. Con oggi sono due settimane che il parco cittadino, molto amato da chi vuole concedersi una passeggiata lontano dal traffico e per chi vuole fare un po’ di sport all’aria aperta, è chiuso. Era il 12 maggio scorso quando il Comune ha emesso una ordinanza per sbarrare i due ingressi dopo che un frequentatore del parco, di prima mattina, aveva visto entrare un cinghiale solitario.

L’animale è ancora libero di scorrazzare all’interno del pomone verde della città. In un post video fatto su Facebook, martedì scorso, la sindaca Valeria Mancinelli ha spiegato che per legge tocca alla Regione la cattura ma nessuno da palazzo Raffaello si è ancora fatto vivo con il Comune.

In 14 giorni sono state inviate due lettere, una è di sollecito, e l’amministrazione comunale ha aperto il parco solo per far entrare la polizia provinciale che ha messo due foto trappole nel parco. Gli apparecchi sono stati tenuti lì per 48 ore, la settimana scorsa, e visionati sul posto il 18 maggio dal comandate Pierfrancesco Gambelli in persona. Il cinghiale è stato immortalato più volte all’interno del parco e questo ha dato la prova che, almeno fino a giovedì della scorsa settimana, era ancora nell’area verde.

Dalle foto è stato possibile confermare che è un esemplare adulto di circa 50 chilogrammi. Nel parco sono state trovate anche tracce fresche della sua presenza. Sembrava tutto fatto. C’era la prova che l’ungulato era ancora dentro, c’era anche la disponibilità di un addetto alle catture del parco del Conero, che avrebbe messo a disposizione una trappola selettiva, una gabbia per prenderlo vivo e rilasciarlo poi in un territorio più adatto, ma la macchina organizzativa si è impantanata. Deve intervenire la Regione per la cattura, stando alla sindaca che ha citato anche tanto di legge. Ormai se ne riparlerà dopo le votazioni, con il nuovo sindaco o sindaca. Il parco chiuso per cinghiale però sta diventando una barzelletta che prende campo sui social dove i cittadini gridano alla berlina perché fuori dal parco, e in molte parti della città, a ridosso del centro urbano, è pieno da mesi di cinghiali che passeggiano sulla strada per raggiungere qualche fosso o area verde a caccia di cibo. Uno è stato immortalato in un video proprio davanti al circolo dei cacciatori, in via Circonvallazione. Insomma l’animale sta sfidando la sorte.