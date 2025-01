Cinque nuove pensiline per il bus in sicurezza

Il 2025 si apre "con il completamento di opere fondamentali per la sicurezza: saranno infatti installate cinque nuove pensiline per attendere l’autobus in punti ritenuti strategici per il trasporto pubblico locale, dopo che a dicembre sono state realizzate le piattaforme nei luoghi in cui non era presente alcuna protezione per i passeggeri in attesa". Parole dell’assessore a Viabilità, Arredo Urbano e Manutenzioni Romolo Cipolletti, dopo la conferenza di inizio anno dei giorni scorsi al Castello.

"Due strutture saranno installate a Rocca Priora, una sul lato mare e una sul lato monte, vicino all’incrocio con via Fiume, in un punto ritenuto critico perché situato lungo una strada molto trafficata e quindi particolarmente a rischio per i pedoni". Non solo: "Altre due pensiline saranno installate lungo via Marconi, nella zona commerciale di Case Unrra, con il contestuale abbattimento delle barriere architettoniche, mentre l’ultima sarà posizionata a Castelferretti e l’installazione permetterà di rendere fruibile il marciapiedi anche dalle persone in carrozzina".

Il completamento delle nuove fermate protette rientra in un progetto partito nel 2019 per il miglioramento del trasporto pubblico locale, finanziato al 95 per cento con fondi regionali, "nell’ambito del quale si è già intervenuto in numerose fermate del territorio", rivendica. Tra gli obiettivi, anche "il rifacimento della segnaletica stradale, in particolare di quella orizzontale nei luoghi più critici, come gli incroci in cui i segnali sono scomparsi. Sempre a tutela della sicurezza si procederà alla ricognizione dei supporti per la cartellonistica pubblicitaria, in modo da eliminare quelli precari".

Nel mirino il maxi progetto nella zona aeroportuale: "L’area limitrofa al cantiere dell’albergo, recentemente acquisita al patrimonio comunale, sarà convertita a parcheggio, che inizialmente sarà destinato in particolare ai camper", la chiosa di Cipolletti.