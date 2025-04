Ciriachino d’oro a Vincenzo Guerini. Tutti i premiati

La location per la cerimonia delle civiche benemerenze cambia ancora e intanto il Comune annuncia il Ciriachino d’Oro al Presidente onorario e responsabile tecnico dell’Ancona Vincenzo Guerini. In attesa delle benemerenze, la lunga lista sarà resa nota forse già oggi, e con la benemerenza più ambita attribuita allo storico allenatore dell’Ancona, ecco la lista delle 8 Medaglie d’Argento. Alessandro Fucili direttore del Centro Italiano di Solidarietà di Ancona Onlus; Maurizio Minossi, ingegnere anconetano, ha fondato nel 1998 Videoworks e nel 1999 Itworks, oggi gruppo che conta 150 lavoratori in tutto il mondo e opera nel campo degli yacht di lusso, con particolare riferimento ai sistemi audio e video, internet, domotica; Silvana Spegne, Presidente dell’Associazione Liberalamente, associazione di volontariato che supporta le persone affette da disturbo della salute mentale e le loro famiglie; Fernanda Santorsola, barese di origine, è stata una figura di riferimento nella Polizia di Stato italiana, affermandosi con merito come la prima donna a capo di una Squadra Mobile in Italia proprio ad Ancona; Umberto Grati (alla memoria), pittore, grafico, disegnatore anconetano contemporaneo tra i più geniali. A lui si devono tante grafiche dell’Adriatico-Mediterraneo Festival, di Lazzaretto cinema, Lazzabaretto e diverse altre iniziative culturali tra gli anni ‘90 e il 2000; Enzo Chionne, barman notissimo, ha trasformato il suo locale, lo storico Liz Bar a due passi da via XXV Aprile, che quest’anno ha compiuto 50 anni, in uno speciale luogo di aggregazione inserito dalla Regione nell’elenco dei locali storici delle Marche; Antonio Luccarini, docente di filosofia, ex assessore alla Cultura del Comune di Ancona per due sindacature (1997-2006), membro della Fondazione "Teatro delle Muse", Direttore Artistico del Festival del Pensiero Plurale-Le Parole della Filosofia. Antonio Fratoni, parrucchiere, da 65 anni al servizio della città (tra i suoi clienti anche Franco Corelli), diploma di merito con medaglia d’oro rilasciato dalla Camera di Commercio per "fedeltà al lavoro e al progresso economico, ma anche pittore e poeta. La cerimonia del 4 maggio, dopo il passaggio, lo scorso anno, dall’Auditorium della Mole a piazza del Plebiscito, si sposta in piazza della Repubblica anticipando i lavori di restyling (oggi la presentazione del progetto alla città) della piazza delle Muse e davanti al mare che dovrebbero partire subito dopo.