"Città di Falconara, un orgoglio. E’ una grande realtà sportiva"

"Il Città di Falconara, ora Stilcasa Costruzioni Falconara, ci aveva già abituato a grandi successi, tanto che grazie al calcio a 5 femminile il nome della città è stato conosciuto in tutta Europa. Ora il riconoscimento è addirittura mondiale e questo risultato non può che rendermi ancora più orgogliosa della squadra, dei dirigenti e di tutti i falconaresi che da anni credono in questa piccola, ma grandissima realtà sportiva".

È piena di gioia il sindaco Stefania Signorini, in foto con il capitano delle Citizens Erika Ferrara – peraltro sua studentessa quando la calciatrice di Fermo frequentava il liceo Cambi –, nel commentare la notizia anticipata dal Carlino della vittoria, come miglior squadra al mondo ai Futsal Awards 2022, del Città di Falconara. La società del presidente Marco Bramucci, sabato mattina, ha ottenuto l’incredibile riconoscimento collettivo attribuito dall’istituzione del calcio a cinque intercontinentale, Futsalplanet.com, ma anche quello individuale per il mister di allora, Massimiliano Neri, considerato il migliore al mondo in quella stagione leggendaria. In cui il Città di Falconara vinse di tutto e di più. In Italia e in Europa. Il primo titolo la Coppa Italia, la seconda della storia falconarese, ad aprile, nella folle notte di Bisceglie. Dunque, il bis più atteso, il 12 giugno in un PalaBadiali impazzito di gioia, quando Ferrara e lo storico leader Sofia Luciani alzarono al cielo lo Scudetto femminile. Il 10 dicembre, invece, arrivò la Supercoppa italiana, mentre il 22 dicembre l’incredibile, e forse inimmaginabile a priori, successo nell’European Women’s Futsal Tournament, la Champions League del calcio a cinque femminile.

Dove? Sempre nel vecchio hangar di via dello Stadio, dinanzi a un pubblico festante. Senza dimenticare che, anche nella categoria Under 19, la squadra guidata da Andrea Mosca vinse la coccarda tricolore nello stesso 2022. Motivi, anzi titoli, che non sono affatto passati inosservati a Futsalplanet.com. "La nostra città ha, da sempre, un rapporto privilegiato con lo sport che ha portato tante nostre realtà cittadine ad eccellere e ad essere portabandiera di valori come la lealtà, lo spirito di squadra, la correttezza, il rispetto dell’avversario – è il sindaco Signorini che prosegue –. Il Città di Falconara incarna tutti questi valori e rappresenta un modello anche per la parità di genere: le ragazze della squadra falconarese sono riuscite ad eccellere in uno sport che è stato per decenni appannaggio degli atleti uomini".

Giacomo Giampieri