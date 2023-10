Città Gourmet, apre "Pozzo Blend. The Corner"

La spiaggia di velluto sempre più Città Gourmet, apre oggi Pozzo Blend The Corner, il secondo "angolo di dolcezza" del Pastry Chef Matteo Cecchini, due torte Gambero Rosso e di sua moglie Allegra. Il locale, in via Rovereto 26, propone una ricca offerta golosa: dai croissant alle brioche, poi veneziane, gli imperdibili maritozzi declinati in 4 gusti e le numerose torte da forno per colazioni e merende.

"Il pubblico a cui si rivolge Pozzo Blend The Corner - spiega il Pastry Chef Matteo Cecchini - ama fare colazione con prodotti di qualità, artigianali al 100% e sempre innovativi. Le nostre torte, i nostri biscotti e le nostre monoporzioni sono, inoltre, sempre accompagnate da bevande ricercate". Ma le bontà di Pozzo Blend The Corner non finiscono qui. La scelta dei migliori ingredienti tra cui il più importante, insieme al lievito madre, è il tempo, caratterizza l’attenzione e l’alta qualità che si gusta nei Grandi Lievitati: Panettoni e Colombe. Completa, poi, l’offerta dolce, una variegata proposta salata in grado di accontentare tutti i gusti in tutti i momenti della giornata.

"Pozzo Blend The Corner - prosegue Cecchini - conferma il percorso di crescita e gli obiettivi che ci eravamo prefissati quando abbiamo aperto il primo Pozzo Blend. Sono felice, a distanza di due anni, di poter inaugurare una nuova realtà" conclude.