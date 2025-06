Coez, tutto pronto per il nuovo tour. Debutto ad Ancona il 12 novembre

Partirà da Ancona il nuovo tour autunnale di Coez, uno dei cantautori-rapper più amati dai giovani. Il 12 novembre l’artista sarà al Palaprometeo per il debutto, per poi spostarsi in sei città importanti come Roma, Napoli, Bari, Torino, Milano e Firenze. I biglietti sono in vendita da oggi (ore 14) su vivoconcerti.com.

Con questo tour Coez proporrà dal vivo i brani del suo nuovo album ‘1998’, in uscita venerdì 13 giugno, che attinge alle sonorità e all’immaginario degli anni Novanta, ispirandosi alla musica e ai racconti che hanno accompagnato la sua adolescenza. Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban.

‘1998’ contiene i singoli ‘Mal di te’ e ‘Ti manca l’aria’, ed è disponibile in pre-ordine nei formati CD e CD autografato, e in tre edizioni in vinile: nero standard, giallo autografato e deluxe, con cover alternativa autografata e numerata. Coez vanta quindici anni di carriera, 64 dischi di platino e 23 dischi d’oro. ‘1998’ arriva dopo la collaborazione con Frah Quintale, insieme al quale ha calcato anche i palchi dei principali palazzetti italiani collezionando numerosi sold out con il ‘Lovebars Tour’.