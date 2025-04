Colpito da un palo sul trattore: ore di angoscia

Restano molto gravi le condizioni del giovane operaio rimasto ferito venerdì mattina mentre operava con un trattore su un terreno agricolo in via Piandelmedico a Jesi. La prognosi resta riservata all’ospedale regionale di Torrette.

Lavorava per conto dell’azienda agricola Trionfi Honorati che gestisce il terreno conto terzi. Era stato assunto circa un mese fa. Il ragazzo, un 19enne di Filottrano, D.L., è stato travolto da un palo della Telecom.

"Oggi il pensiero va a lui. Tieni duro ragazzo, noi di Filottrano abbiamo la scorza dura. Abbraccio virtualmente tutta la famiglia – scrive sui social il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi che si abbandona a una riflessione -. Noi che stiamo in campagna rischiamo ogni momento. Ci sono pali conficcati decenni fa e mai controllati riesaminati. Oggi il sistema ci chiede continuamente regole ma lo stesso fa acqua da tutte le parti. Quando chiamo per un intervento non risponde nessuno ed ecco che si verifica la tragedia".

Tutta la città è con lui e la sua famiglia in questo momento molto difficile. Un testimone ha riferito che il veicolo non avrebbe urtato il palo in legno, e che questo gli è crollato in testa poco dopo il passaggio del mezzo cingolato sul quale stava operando.

Sul luogo gli operatori del 118, la Croce Rossa di Jesi, e i vigili del fuoco che hanno stabilizzato e intubato il ragazzo che, gravissimo, giaceva accasciato sopra il volante. Nel campo è atterrato l’elisoccorso.

A seguito dell’impatto il ragazzo ha riportato fratture craniche e alle vertebre. Intubato, è arrivato al nosocomio regionale già in condizioni molto gravi. I rilievi sono stati effettuati dagli ispettori del lavoro e Polizia Municipale. La dinamica comunque è tuttora da chiarire: non si sa ancora infatti se il palo sia caduto da solo o se il veicolo ne abbia agganciato un tirante di sostegno, trascinandoselo dietro. Il mezzo agricolo e la zona dell’incidente sono stati sequestrati.