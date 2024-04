"Come crimini e misfatti", la città diventa set

Ciak si gira nella città della carta, domani il casting, nelle prossime settimane Fabriano si trasformerà in set. La produzione del film "Come crimini e misfatti" per la regia di Alessio Pascucci, impegnato nel cinema e nella politica, cerca "comparse e figurazioni speciali". Il casting è previsto per domani dalle 10 alle 18 al salone "Chiara Luce Badano" della Parrocchia Bmv della Misericordia, in piazzale Rosselli 15 a Fabriano. "Si cercano – spiegano da Guasco, società di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivi - persone residenti nelle Marche: uomini e donne (dai 18 ai 60 anni) e quattro figurazioni speciali (tratti marcati, volto duro da malavitoso). Le riprese del film saranno effettuate nelle prossime settimane nella zona di Fabriano. Per partecipare al casting è necessario presentarsi negli orari e nel luogo indicati muniti di: documento d’identità codice fiscale e Iban. Le persone selezionate saranno poi contattate dalla produzione". Eletto Sindaco del Comune di Cerveteri nel 2012 alla guida della Giunta più giovane d’Italia, primo nella storia della sua città, Pascucci è stato riconfermato sindaco al secondo mandato nel 2017 con il 65.44% dei voti. E’ stato poi eletto Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale nel 2016 e riconfermato nel 2021. Come Sindaco ha ottenuto importanti risorse per le opere pubbliche rendendo Cerveteri il Comune del comprensorio con maggiori finanziamenti ricevuti. Ha condannato la commistione tra interessi privati e pubblica amministrazione, proponendo un rinnovamento radicale fondato sulla massima trasparenza. Ricevuta una proposta di corruzione per 375mila euro, ha denunciato immediatamente i fatti dando avvio all’operazione "step by step" dei carabinieri, grazie alla quale è stato smascherato un giro di tangenti con numerose condanne e rinvii a giudizio. Coniugando le passioni per la musica e la sostenibilità ha ideato e organizzato alcune importanti manifestazioni artistiche come l’Etruria Eco Festival, premiato miglior festival italiano 2011. Scrive sceneggiature per cinema e televisione. I suoi due ultimi lavori "L’ultimo teorema di Fermat" e "Come crimini e misfatti" hanno ricevuto entrambi il riconoscimento di Prodotto di Interesse Nazionale Culturale nel bando del Ministero per Beni e le Attività Culturali. E ora sta lavorando a nuove scene per il film "Come crimini e misfatti" prodotto da Lupo cinematografica s.r.l. che avrà come set la città della carta.

Sara Ferreri