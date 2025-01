Comicità al femminile in scena. C’è "Mis Smarco" di Illuminati

Comicità (e non solo) al femminile domani sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona, dove la rassegna ‘Made In Marche’ ospita "Mis Smarco" di Valentina Illuminati. L’attrice ha iniziato il suo percorso nel teatro ragazzi come aiuto-regia, autrice e interprete per la Compagnia ‘Mimma Testa’. Ha proseguito gli studi a Roma frequentando il Cantiere Teatrale di Paola Tiziana Cruciani, e si è diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Genova. In ambito audiovisivo lavora in diverse fiction e film. A Grottammare ha fondato l’Associazione Numeri 11. Lo spettacolo ha come punto di partenza l’importanza, ad un punto della vita, di ‘smarcarsi’. "Abilità, maestria, ma soprattutto valore, di cui oggi avremmo bisogno – si legge nella presentazione -. Liberarsi da convenzioni, diktat, per essere, soprattutto al femminile, libere".

"Mis Smarco è un dialogo teatrale molto poliedrico, ricco di forme di linguaggio, emozionale e gestuale, con tinte comiche, ironiche, ma veritiere. La protagonista racconta stralci di vita vissuta, con tutti i suoi controsensi, i momenti avventurosi, le cadute e i successi, più o meno gli stessi che il pubblico vive quotidianamente". Valentina Illuminati "coglie la propria potenza teatrale, la fa sua, e la rigetta al pubblico, energica e coinvolgente. Capacità che si rifanno a una espressività in stile Anna Marchesini o Franca Valeri".