Commercio, aiuti dal Comune a chi investe in centro

Castelfidardo conferma gli aiuti ai commercianti. E’ stata rinnovata la misura che prevede l’erogazione di 250 euro mensili per dodici mesi alle attività economiche che scelgono di insidiarsi nel centro storico, così come il contributo straordinario di duemila euro dedicato alle nuove imprese ad agricoltura biologica. Superato il decreto sostegni che durante il periodo di emergenza (fino al 31 marzo 2022) aveva esonerato dai pagamenti le occupazioni di suolo pubblico, ora denominato Canone pubblico patrimoniale) si tornano ad applicare le relative tariffe: "Su questo aspetto si è però intervenuti modificando i coefficienti al ribasso, di modo che non ci siano aumenti ed incidano sulle attività ristorative in maniera similare al periodo precedente al covid", afferma il sindaco Roberto Ascani. Stanziati 90mila euro per minori e 10mila per il fondo di solidarietà che si aggiungono ad altri 10mila euro per contributi alle famiglie incapienti. Non è prevista la stipulazione di alcun mutuo negli anni 2023 e 2024, mentre il fondo crediti viene aumentato di 300mila euro. Per il museo della fisarmonica,po a bilancio è stato previsto un aumento da 24mila e 500 a 34mila euro per l’attività di custodia e garantire quindi orari di apertura più ampi e flessibili.