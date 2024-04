Commercio, due locali sanzionati dalla polizia

Dehor e insegna abusivi in un bar, laboratorio di un circolo privato in precarie condizioni igienico sanitarie: sanzionati due locali su 5 controllati. Comminate sanzioni per 3mila euro. Nuovi controlli serrati del commissariato con le unità cinofile antidroga della questura e al personale della polizia locale jesina, coordinate dal vicequestore Paolo Arena. Sono state identificate 117 persone e 35 veicoli. I poliziotti, in via Setificio, hanno notato un nigeriano, 27enne, dietro una pianta ai giardini Orti Pace. Alla vista degli agenti, l’uomo ha gettato per terra una cartina. All’interno dell’hashish, stessa sostanza trovata nel suo portafogli. Il giovane è stato segnalato per uso personale. Una Volante ha poi controllato una 44enne nigeriana, con permesso di soggiorno ma destinataria di foglio di via da Jesi : è stata denunciata con intimazione a lasciare subito il Comune. Alla stazione ferroviaria è stato trovato un nigeriano 31enne su cui pendeva provvedimento di espulsione del 2023. E’ stato denunciato e gli è stato notificato un nuovo ordine del questore di lasciare il territorio entro 7 giorni.