Commercio, in piazza del Comune apre i battenti "Ekru cresceria"

Quel locale era chiuso da quando il ristorante Gustibus ha deciso di serrare i battenti dopo 31 anni di servizio nell’ottobre 2021. Sono stati mesi lunghi in cui il vuoto di quel punto nevralgico proprio in piazza del Comune, in centro storico a Osimo, ha fatto domandare a molti se sarebbe arrivato qualcos’altro a dar lustro alla città. L’altro ieri il taglio del nastro di Ekru cresceria. "Auguri ed in bocca al lupo a Stefan Krueger per la nuova attività che oggi, assieme ai suoi familiari, ha inaugurato in centro – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni -. Un nuovo locale di qualità, un nuovo luogo di incontro ad animare il nostro amatissimo centro storico". "È stato emozionante ricevere tanti complimenti e parole di affetto anche da persone che ci hanno conosciuto per la prima volta ieri, entrando nel nostro nuovo locale – hanno detto i gestori -. La crescia sfogliata è una specialità originale marchigiana, più precisamente della zona di Urbino. Per la produzione della crescia e per le sue farciture diamo priorità alle produzioni locali e alle eccellenze del territorio". In tanti invocano più locali di aggregazione in centro per garantire un’offerta maggiore a turisti e residenti.