"Commissione inutile, Piazzai ora si dimetta"

La maggioranza ha chiesto ieri, durante la seduta della I Commissione Consiliare, le dimissioni del consigliere comunale Pd e presidente della Commissione convocata per riesaminare la mozione su "Hub Ryanair".

La consigliera e segretaria provinciale Pd Chantal Bomprezzi, aveva chiesto in consiglio di discuterne in Commissione alla presenza del Governatore Francesco Acquaroli e un rappresentante della compagnia aerea. Nessuna convocazione, è stata questa la motivazione che ha fatto scattare la richiesta di dimissioni da parte della maggioranza. "Lei è il presidente, lei doveva convocare le parti interessate e adesso dice di non ricordare la richiesta della consigliera Bomprezzi – ha spiegato il consigliere Marcello Liverani – qui oggi abbiamo sprecato soldi pubblici, non aveva senso convocare una Commissione così". Il presidente del consiglio comunale Massimo Bello si è dissociato pubblicamente durante la seduta, da alcune frasi che il presidente ha indirizzato alla compagnia aerea. Durante la votazione per tornare a discutere la mozione dell’Hub in consiglio comunale, è uscito il consigliere di Diritto al Futuro Enrico Pergolesi, lo consigliera di Vola Senigallia Stefania Pagani, il consigliere di Forza Italia Luigi Rebecchini e il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile. Astenuti tutti i consiglieri di minoranza rimasti in aula durante la votazione, la mozione votata all’unanimità dalla maggioranza.