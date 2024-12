Comune di Osimo: inizia la campagna elettorale tra sfide politiche e lavori pubblici

Il commissario Grazia Branca si è da poco insediato alla guida del Comune di Osimo e già le forze politiche locali, "ferite" dalle dimissioni del sindaco Francesco Pirani, si starebbero organizzando per la campagna elettorale, breve, per creare liste e candidati in vista delle amministrative che si terranno a maggio.

Ieri, in ritardo rispetto agli altri Comuni, sono state accese le luminarie e l’albero, un cono a spirale di luci a led alto 11 metri, in piazza Boccolino, tutto montato in extremis dagli incaricati di una ditta abruzzese commissionata dalla Asso. L’ex vicesindaco Monica Bordoni precisa: "Desidero intervenire per chiarire che i fondi per il Natale sono stati stanziati dalla Asso attraverso il Comune. La Confcommercio ha presentato un programma per le festività, così come altre associazioni e agenzie di eventi, che avevano proposto iniziative innovative e di grande qualità. La scelta finale è stata effettuata dal sindaco e dagli assessorati competenti, il cui lavoro è sostenuto dalle risorse comunali dedicate a valorizzare il periodo natalizio, nonostante il contesto generale non sia dei più favorevoli".

Proprio il suo nome era stato fato a più riprese come papabile candidato sindaco per le Liste civiche da sempre, con il loro leader Dino Latini, qualora le stesse si ripresentassero alle elezioni 2025. Ma non ci sarebbe comunque l’accordo. Il rischio è che vengano assorbite o scompaiano dopo il caos dell’era Pirani durata una manciata di mesi. Se Fratelli d’Italia si è detto già al lavoro, non è chiaro chi candiderà né se il centrodestra riuscirà a essere compatto contro il civismo. Certo ormai invece che la candidata del centrosinistra sarà di nuovo Michela Glorio, come confermato dal Psi.

In attesa che il commissario sciolga formalmente il Consiglio comunale, la città presenta cantieri fermi e lavori lasciati inevitabilmente a metà. Glorio fa presente: "Da settimane i cittadini di via Orti Traiani si rivolgono a noi consiglieri comunali (ora sospesi) per capire la tempistica dei lavori nella via, a seguito della voragine creatasi il 10 settembre scorso. Ci dicono che nonostante le prime rassicurazioni dell’ex sindaco, non si è più visto nessuno. La situazione è quella in foto. Da un colloquio con i referenti del Comune mi vengono date rassicurazioni che i lavori dei sottoservizi partiranno entro fine anno e a seguire sarà rifatto il selciato. Ci auguriamo il rispetto della tempistica e continueremo a monitorare. Un ringraziamento ai cittadini che ci hanno segnalato il problema".

È stato riattivato invece il tanto atteso servizio farmacia all’interno dell’ospedale "Ss. Benvenuto e Rocco" in cui sono in corso i lavori per l’ampliamento del pronto soccorso.