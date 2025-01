Comune, via libera al Bilancio: niente aumenti e servizi garantiti

Il Commissario straordinario di Osimo Grazia Branca, con i poteri del Consiglio comunale, lunedì ha approvato i più importanti strumenti di programmazione del Comune: il Documento unico di programmazione (Dup) e il bilancio di previsione 2025-2027.

Il bilancio complessivo dell’anno 2025, al netto delle partite di giro, ammonta a 48,04 milioni di euro. Le spese correnti risultano pari a 33 milioni 943mila e 480,02 euro.

"Si tratta di un bilancio in equilibrio, in linea con i principi contabili e la normativa vigente – dice la commissaria -. Il bilancio di previsione 2025-2027 assicura il turn over del personale, prevedendo le risorse necessarie per attuare il piano del fabbisogno del personale. Sono in fase di pubblicazione i bandi di mobilità per l’assunzione dei posti previsti nel piano delle assunzioni. Non si registrano aumenti di aliquote né per l’Imu né per l’addizionale Irpef e nemmeno per il Canone unico patrimoniale. I processi di organizzazione dei servizi garantiscono la copertura dei costi".

Il resto è stato garantito: "Vengono garantiti i servizi a cittadine e cittadini quali servizio mensa, asilo nido, trasporto scolastico e mantenute le agevolazioni Isee per sostenere famiglie numerose e in condizioni di difficoltà economiche". A giorni dovrebbe partire il tanto atteso Piano asfalti, quello più volte rimandato e slittato, quindi, al 2025, che prevede la manutenzione di tante strade cittadine ammalorate.