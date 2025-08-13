Concerto all’alba e fuochi d’artificio. E’ la grande festa sul mare di Numana

Una vigilia di Ferragosto tra fede, musica, poesia, emozioni e natura a Numana. Due gli eventi clou in programma domani: il concerto all’alba e la festa della Madonna Assunta, arricchita dal sempre atteso spettacolo pirotecnico.

Alle prime luci del giorno (ore 5.15), in piazza Nuova (dietro la chiesa del SS Crocifisso), andrà in scena la tredicesima edizione del concerto all’alba, con l’inconfondibile violino del Maestro Marco Santini e la voce del soprano Rosa Sorice, i quali saranno accompagnati da uno speciale ensemble di musicisti: Marco Severini al pianoforte, Daniele Mazzieri alla chitarra, Cristiano Esposto al basso e Marco Lorenzetti alla batteria. Questa edizione si aprirà con un momento poetico dedicato proprio alle albe che si possono ammirare da Numana, con la recitazione di Giulia Poeta. L’area sarà accessibile al pubblico dalle ore 4.30.

In serata (ore 21) il porto turistico farà da scenario alla Festa della Madonna Assunta, aperta dalla cerimonia che vedrà la statua emergere dalle acque del porto, per poi proseguire nella tradizionale processione. Dopo la messa la statua sarà portata in processione in mare insieme alle imbarcazioni in corteo. Sarà poi il momento dello spettacolo pirotecnico (ore 23.30) nello spazio marino antistante il lungomare nord, che concluderà la manifestazione.