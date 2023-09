"Condoglianze per suo marito". È una truffa

"Sono un ex collega di suo marito, le volevo fare le condoglianze". Sedicenti carabinieri, addetti di luce e gas, ma anche agenti immobiliari, ora i truffatori si spacciano per ex colleghi e si presentano a casa della vedova. Doveva essere stato mal informato l’uomo che venerdì mattina ha suonato il campanello di un’abitazione a Cesanella, a rispondergli, un’anziana che, vedendolo lo ha ritenuto uno sconosciuto e non ha aperto. L’uomo però, con savoir faire è riuscito a farsi aprire la porta. Subito le si è avvicinato nell’intento di farle le condoglianze per la sua grave perdita, ma la donna non ha abboccato e lo ha subito guardato con sospetto. Il truffatore non si è dato per vinto ed ha proseguito cercando di indurre la donna nel tranello e di farsi così largo nella sua abitazione: "Lo so signora, è un brutto periodo – le parole del truffatore – non è semplice superare una perdita del genere, ma la capisco. Lo conoscevo, siamo stati colleghi per molti anni…" L’anziana è però rimasta sospettosa, in quanto il marito 88enne era uscito qualche minuto prima che l’uomo si presentasse nell’abitazione e nessun altro parente era deceduto di recente. L’anziana ha preso coraggio e gli ha detto di rivolgersi altrove facendolo allontanare e l’uomo, forse temendo l’arrivo delle forze dell’ordine se n’è andato senza farsi pregare. L’identikit del truffatore corrisponde a un 50enne, automunito, ma nessuno è stato in grado di fornire il modello dell’auto con cui si era avvicinato all’abitazione dell’anziana. Improbabile si trattasse di un collega del marito 88enne, un particolare che ha fatto insospettire l’anziana che non è caduta nella trappola. La donna ha subito avvisato la figlia e le forze dell’ordine. La notizia dell’accaduto è stata diffusa anche sui social, per verificare se altre persone potessero essere inceppate nello stesso tipo di truffa. Ai carabinieri non sono giunte altre segnalazioni di truffe o tentate truffe ai danni di anziani negli ultimi giorni. Nei mesi estivi i carabinieri della compagnia di Senigallia avevano effettuato numerosi incontri informativi proprio per informare gli anziani sulle tipologie di truffe in circolazione, ma anche per spiegargli eventuali comportamenti da seguire nell’eventualità si trovassero di fronte un potenziale truffatore. Gli incontri hanno interessato sia numerosi comuni dell’hinterland che la spiaggia di velluto.