Conero Bike, Nibali in sella

Un’inaugurazione in grande stile per il Conero Bike Store di Camerano. Non solo per la presenza dell’ex professionista Vincenzo Nibali, vincitore di moltissime gare tra le quali Giro, Tour e Vuelta, ma anche per gli appassionati e curiosi (oltre duecento) che ieri pomeriggio non si sono voluti perdere il taglio del nastro e l’inaugurazione del nuovo negozio di biciclette, assistenza e accessori per la bici che si trova sulla SS 16 km 309,7 Ancona Sud presso Conero Caravan e che vede alla guida come Store manager Antonio Nibali, ex prof e fratello di Vincenzo, mentre a capo dell’assistenza William Dazzani. Presenti, oltre la proprietà con la famiglia Falcetelli al completo, anche il sindaco di Camerano, Oriano Mercante, e il presidente della Federciclismo marchigiana Lino Secchi "per un giorno particolare e importante - ha detto nel suo intervento Vincenzo Nibali -. Grandi imprenditori che stanno cercando di sviluppare un piano diverso da quello delle quattro ruote per un discorso di una mobilità elettrica, ma anche muscolare, che stanno prendendo sempre più piede e con le città che stanno diventando sempre più a misura del cittadino. Insomma nasce una bella realtà partita da una grande base, un investimento che strizza l’occhio al futuro". Poi il vincitore di tutti e tre i Grandi Giri ha ricordato suo fratello Antonio compagno di squadra. "E’ stata una sicurezza per me, accompagnandomi in tante corse tra le quali sul podio del Giro d’italia e della Vuelta di Spagna". Poche parole da parte di Antonio Nibali, visibilmente emozionato che sul fratello ha detto: "Oggi lui supporta me". Il sindaco Mercante, oltre a fare i complimenti al nuovo investimento intrapreso da un’azienda storica e ultradecennale come quella della Conero group, ha sottolineato che il tutto "si inserisce in un progetto della mobilità sostenibile che potrebbe nel giro di un paio di anni portare alla realizzazione di una pista ciclabile che possa collegare i comuni della Riviera del Conero, da Ancona a Porto Recanati".