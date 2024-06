Confapi, Barchiesi presidente: "Le imprese motore pulsante"

Sono il cuore pulsante dell’economia regionale e nazionale, creano occupazione e sono un motore di innovazione e di sviluppo: le pmi marchigiane rappresentano il 90% del tessuto imprenditoriale della regione e sono state protagoniste dell’evento organizzato da Confapi Industria Ancona, mercoledì all’hotel Monteconero di Sirolo con una tavola rotonda sul tema. Presenti tra gli altri, l’assessore regionale Goffredo Brandoni e l’assessore del Comune di Ancona Angelo Eliantonio. Dall’analisi dei dati sono emersi "crescita del fatturato e miglioramento della marginalità grazie a minori costi in calo delle materie prime e dell’energia che avevano impattato in maniera importante nel 2022". Alla tavola rotonda sono intervenuti Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, Enrico Ubaldo Gabrielli, comandante del comando militare Esercito Marche Ancona, Ermanno Traini, direttore generale di Carifermo, oltre ai vertici nazionali, regionali e territoriali di Confapi con il presidente nazionale, Cristian Camisa in collegamento da Roma. "Confapi Industria Ancona è una realtà importante per il nostro sistema, un’associazione che incarna grazie alle imprenditrici e agli imprenditori del territorio, i valori della nostra Confederazione della piccola e media industria privata. Quello stesso modello produttivo che ha fatto grande l’Italia e che ha trovato nelle Marche la culla di successi divenuti esempio per tutto il Paese", "Stiamo affrontando sfide importanti che possono anche trasformarsi in opportunità se le sapremo cogliere e se saremo supportati da scelte lungimiranti della politica delle istituzioni nazionali ed europee. L’impegno mio e di tutta Confapi è quello di raccogliere e far valere in ogni ambito le nostre istanze, di far sentire chiara e forte la nostra voce per il successo delle nostre imprese"". Intanto Mauro Barchiesi è stato confermato presidente di Confapi Industria Ancona per il triennio 2024-2027, eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea annuale. "È un onore per me poter continuare a rivestire il ruolo. Sviluppo dei mercati, innovazione, possibilità di nuovo credito sono alcune delle direttrici su cui Confapi Industria Ancona sta concentrando le proprie iniziative per rendere le nostre aziende più aggiornate".