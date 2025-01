Continui furti di cosmetici di valore. I video incastrano tre straniere

Furto aggravato in concorso in una nota profumeria, denunciate tre donne straniere. Al termine dell’attività investigativa, i poliziotti del Commissariato jesino hanno chiuso il cerchio martedì e deferito in stato di libertà una 32enne e una 24enne di origine cilena e una 32enne di origine cubana. È nato tutto in ottobre, dopo la querela del responsabile del punto vendita in seguito ad un colpo nel suo locale. In quella circostanza le tre donne erano riuscite a rubare oltre 500 euro di costosi cosmetici. Dalle informazioni acquisite e con il supporto dei filmati della videosorveglianza è stato possibile notare le tre mentre facevano accesso al negozio in rapida successione, fingendo di non conoscersi per destare meno sospetti. Tuttavia, le stesse si muovevano alternandosi fra loro nella corsia dei profumi, in modo da avvisare l’eventuale arrivo del personale del negozio. Dopo aver prelevato i cosmetici si sono trasferite nella corsia attigua per occultare nelle borse a tracolla i prodotti. Una volta fuori si sono dirette nella stessa direzione per dileguarsi. Le indagini di polizia giudiziaria, portate avanti nei mesi a seguire, hanno permesso, tramite l’apporto della Scientifica, di effettuare un’attività di comparazione fisionomica tra le immagini immortalate dalle spy-cam e quelle delle potenziali indagate con precedenti specifici, pervenendo ad un risultato di forte compatibilità. Pertanto, le tre donne, risultate senza dimora e spesso protagoniste di episodi simili, sono state denunciate alla Procura per furto aggravato in concorso.