Contributo per il sostegno allo sport: ecco i fondi

Il Comune comunica che è possibile sin da subito recarsi presso qualsiasi sportello della banca Intesa San Paolo per ottenere il contributo economico previsto per il sostegno all’attività sportiva: il finanziamento è rivolto esclusivamente ai minori residenti nel territorio comunale. Interessati quasi quattrocento giovani sportivi senigalliesi che in questo modo avranno un piccolo aiuto per le proprie attività agonistiche. Il ritiro del contributo potrà essere effettuato presso uno sportello esclusivamente da parte del soggetto richiedente (genitore/tutore legale) che ha presentato l’istanza online, munito di documento di identità in corso di validità.

"L’importo del contributo sarà di 200 euro – spiega il vice sindaco e assessore allo Sport Riccardo Pizzi – e andrà a 373 giovani atleti del nostro territorio. Si tratta di uno strumento che può favorire concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, come sancito dall’art. 33 della Costituzione italiana, e promuovere l’attività sportiva quale strumento di sviluppo del benessere e dei corretti stili di vita nonché di inclusione sociale".

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare negli orari di apertura l’ufficio Politiche Sportive del Comune di Senigallia ai numeri 071 6629.455 - 456 – 377 o scrivere alla mail sport@comune.senigallia.an.it.