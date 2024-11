"Contro la Maceratese daremo il massimo"

Si avvicina Maceratese-Osimana in programma domenica a Macerata. Una partita da non sbagliare per i senzatesta soprattutto perché la squadra di Labriola dovrà cambiare marcia in trasferta se vorrà stazionare nei posti nobili dell’Eccellenza. Quattro sconfitte su cinque uscite in campionato sono troppe anche per una compagine che lotta per la salvezza. Un ostacolo in più sarà la mancanza di tifosi al seguito per il divieto di trasferta ai residenti della provincia di Ancona (prevista la diretta televisiva su Tvrs, ore 15): "Purtroppo non avremo i nostri tifosi insieme a noi, però andremo per fare la nostra partita - attacca Matteo Minnozzi, attaccante dei giallorossi, classe 1996, che è anche ex della sfida -. Giocheremo per noi e per loro che ci hanno sempre sostenuto e ci sostengono ogni domenica. E andremo a Macerata senza paura di nessuno, cercando di mettere in campo quello che facciamo durante la settimana".

Con il morale che si è rialzato in squadra (dove a breve potrebbe essere disponibile anche Triana, da valutare le condizioni fisiche di Patrizi uscito anzitempo domenica) dopo il successo nell’ultima giornata, dopo la doppia sconfitta in tre giorni tra campionato (a Chiesanuova) e Coppa Italia (Urbania, nella semifinale di ritorno e per giunta in casa con tanto di eliminazione dopo la lotteria dei calci di rigore). Contro l’Alma Juventus Fano, ultima della classe, al Diana, Patrizi e compagni sono riusciti domenica a strappare i tre punti in rimonta, dopo lo svantaggio maturato nel primo tempo. Insomma con un po’ troppo di sofferenza rispetto al previsto. "Tutte le partite sono difficili, compresa quella con il Fano ultimo in classifica. Sono partite che vanno approcciate con il giusto piglio, siamo entrati il primo tempo un po’ sornioni, ma nella ripresa l’atteggiamento è stato ben diverso e abbiamo fatto la partita".

Domenica bisognerà entrare però determinati e concentrati sin dal primo secondo. In attesa, sul futuro Minnozzi si esprime così: "Daremo il massimo in ogni partita e allenamento e speriamo di chiudere in bellezza questo 2024 iniziando già da domenica". Intanto c’è molta delusione nella tifoseria senzatesta per la decisione di vietare la trasferta di domenica a Macerata come comunicato a inizio settimana alla società giallorossa dalla Prefettura di Macerata, dopo gli incidenti dello scorso anno proprio a Macerata all’esterno dello stadio avvenuti prima e dopo la partita.

Tornando al calcio giocato in cerca di riscatto andranno domenica Fabriano Cerreto e Portuali impegnate in trasferta rispettivamente contro Alma Juventus Fano e Monturano.