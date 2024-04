Controlli a tappeto, baby gang nel mirino

Baby gang nelle aree verdi e in corso Matteotti, massici controlli delle forze dell’ordine. Nel weekend diverse pattuglie di carabinieri e polizia hanno passato al setaccio l’area verde dei giardini di viale Cavallotti, dove negli ultimi mesi si sono verificati scontri tra bande e vandalismi ai danni dello chalet Lo Sbarello e degli arredi. Nelle settimane scorse sette stranieri hanno picchiato ragazzini per estorcere soldi, usando anche bottiglie di vetro. Prima la richiesta di una sigaretta, poi i tentati furti e le botte. Episodi non nuovi in città e che si sono verificati anche fuori dal McDonald’s e in centro. Una banda, in particolare, sarebbe sotto i riflettori delle forze dell’ordine, che continuano a monitorare il territorio. Sabato, ai giardini, diversi cittadini hanno ringraziato i carabinieri guidati dal comandante Elpidio Balsamo, per i massicci controlli e hanno pure chiesto loro di continuare, affinché i loro figli possano così tornare a vivere tranquilli le loro serate e all’aria aperta.