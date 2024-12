Controlli dinamici ad Ancona: Polizia di Stato intensifica la sicurezza pubblica

Sono proseguiti nel fine settimana i controlli dinamici del territorio, come disposto dal questore Cesare Capocasa d’intesa con la Prefettura per assicurare maggiore tranquillità ai cittadini.

Sabato, in particolare, le operazioni della Polizia di Stato sono state effettuate nel centro cittadino e, complessivamente, sono state identificate 67 persone, di cui 23 con a carico pregiudizi di polizia (ed ovvero una su tre).

Durante il servizio, due giovani, di 19 e 21 anni e entrambi italiani, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente e per tale motivo sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.

In particolare uno dei due è stato controllato nei pressi di un distributore automatico e trovato in possesso di circa 0,8 grammi di hashish, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette. L’altro giovane, invece, è stato controllato nella zona di piazza Cavour mentre, seduto su una panchina, è stato sorpreso a nascondere una sigaretta che era stata confezionata in maniera artigianale. Anche lui era in possesso di circa 0,5 grammi di hashish e, ugualmente, è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

I controlli, come noto, sono volti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nell’ambito cittadino e si svolgono con pattuglie di poliziotti appiedate, nelle aree del centro cittadino maggiormente interessate dall’aggregazione di gruppi di giovani ragazzi, ma anche in prossimità delle principali fermate degli autobus di linea urbana, che dalla periferia giungono nel cuore di Ancona.

Tali controlli consentono inoltre di realizzare un attento monitoraggio volto a prevenire episodi di inciviltà o di illegalità. Estremamente importante è poi la presenza dei militari dell’Esercito italiano dell’operazione ‘Strade sicure’, che contribuisce alla realizzazione di un’efficace attività preventiva, affinché possa accrescere il senso di sicurezza nei cittadini.