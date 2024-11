Controlli, identificati più di cento giovani

Un giovane che alla vista della polizia ha cercato di buttare via una dose di droga e un uomo che era stato espulso e non rispettato l’ordine del questore a lasciare il territorio nazionale. Sono due degli interventi effettuati sabato nei controlli straordinari del territorio organizzati dalla questura d’accordo con la prefettura per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nell’ambito dell’operazione "Strade sicure". La polizia ha operato con pattuglie anche appiedate, nelle aree del centro cittadino ritenute sensibili perché maggiormente interessate dall’aggregazione dei giovani. Gli agenti sono andati alle fermate dei bus urbani e periferici, nelle piazze e nelle vie del centro. In servizio le Volanti, il reparto Cinofili e l’Esercito. Sono stati identificati 102 giovani di cui due con a carico di pregiudizi di polizia. Il primo era in una piazza del centro. Quando ha visto avvicinarsi i poliziotti si è rannicchiato fingendo di cercare qualcosa nello zaino. Gli agenti lo hanno controllato. Era un 34enne, nigeriano che non ha mostrato il documento di identità. Portato in questura si è scoperto che era destinatario di un’ordine del questore di Ancona a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni ma non aveva ottemperato al provvedimento. E’ stato denunciato.