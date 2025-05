Manca ancora l’effetto sorpresa per il rilancio

Che piaccia o non piaccia, si sa, un giro alla Fiera di San Ciriaco lo si fa sempre e comunque. Detto questo e aggiungendo che il debutto di Ancona Servizi all’organizzazione per il momento ha convinto, ribadiamo ciò che diciamo da qualche anno: la formula andrebbe non solo rinfrescata (come detto dall’amministrazione comunale durante la presentazione di questa edizione) ma anche caratterizzata da qualche soluzione che possa garantire un effetto sorpresa. Bene i concerti inseriti qua e là, ma un passo in più va fatto perché la fiera non sia solo un’abitudine ma un evento da scoprire. Il cambio di location agli Archi? Potrebbe essere un buon inizio.