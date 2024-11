Controlli in strada: sei auto trovate senza la revisione

I carabinieri della compagnia di Fabriano, insieme agli agenti della polizia locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio lunedì pomeriggio, lungo via Dante, arteria principale cittadina. Nell’arco di poco tempo sono stati beccati numerosi automobilisti non in regola.

Il sistema cosiddetto ‘Targa system’ ha monitorato i mezzi in circolazione per verificare assicurazioni e revisioni. E in tre ore sono state fermate ben sei automobili sprovviste di revisione, praticamente una ogni mezz’ora.

Ad ognuna è stata contestata la violazione dell’articolo 80 del Codice della strada il quale prevede una multa da 173 euro con la sanzione accessoria della sospensione dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. L’età media dei conducenti è compresa tra i 40 e 50 anni. Uno dei sanzionati è di Fabriano, mentre gli altri cinque provengono dalle province limitrofe. Un fenomeno che preoccupa visti i rischi quotidiani in strada. I controlli procederanno costanti anche nei prossimi giorni, in chiave preventiva.

sa. fe.