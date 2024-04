Convegno sulla medicina rigenerativa

Medicina rigenerativa e oncologia. Se ne parlerà in un convegno in programma venerdì alle 21 all’auditorium Oriana Fallaci di Castelferretti, nell’ambito degli incontri promossi dalla Pro Castelferretti in collaborazione con il Comune di Falconara. Dopo l’approfondimento sulla famiglia Ferretti e le committenze artistiche tra Quattrocento e Cinquecento, in scena nel fine settimana, ora l’associazione di promozione castelfrettese, che opera a servizio della popolosa frazione, proporrà un approfondimento per scoprire le nuove frontiere della medicina e della ricerca. Si parlerà degli studi sulla medicina rigenerativa e oncologica, sulle ricerche e sull’utilizzo di cellule staminali e sulle nuove cure per sconfiggere le malattie oncologiche. A moderare l’incontro sarà il dottor Stefano Vannini, anestesista e terapista del dolore. Interverranno in qualità di relatori la dottoressa Eleonora Maurizi, ricercatrice presso il centro di medicina rigenerativa dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e il dottor Davide Schiroli, ricercatore presso l’istituto di ricerca Spallanzani di Reggio Emilia. I due medici, entrambi con una esperienza ultradecennale, proporranno dunque le loro conoscenze professionali maturate su questi temi.