Corinaldesi, dieci classi dentro i "moduli"

All’Istituto Corinaldesi Padovano dal 9 dicembre si torna alla normalità. Dopo la dichiarazione di inagibilità di un’ala del plesso, le classi del Medi rimaste senza aula erano state sistemate tra l’Istituto Panzini e la scuola elementare Leopardi, mentre gli studenti del Corinaldesi sono stati costretti a seguire le lezioni a turni di mattina e di pomeriggio. Orari stravolti che avevano portato anche a disagi per quegli studenti che ogni mattina dovevano prendere l’autobus per raggiungere la scuola.

Tutto questo presto sarà solo un ricordo, perché tra poco più di un mese saranno sistemati i moduli che consentiranno agli studenti di riprendersi gli spazi e di poter seguire le lezioni negli orari stabiliti. Una soluzione provvisoria, perché l’autorizzazione è di sei mesi.

"I moduli sono previsti per ospitare 10 aule e il costo è di circa 400mila euro – spiega Daniele Carnevali, presidente della Provincia - la messa a disposizione è prevista per il 9 dicembre. Si tratta di tempistiche e dimensioni concordate con la dirigenza scolastica, ma abbiamo incontrato anche la Presidente del Consiglio d’Istituto e i rappresentanti delle classi interessate agli spostamenti".

Una soluzione che al momento sembra mettere tutti d’accordo ma gli uffici sono già al lavoro per trovare una soluzione definitiva. Disagi su cui la Lega pone degli interrogativi: "Gli studenti del Corinaldesi sono costretti a fare i conti con un calendario che prevede ore da 40 minuti, una misura che non garantisce né una formazione completa né una gestione quotidiana accettabile – spiegano in un comunicato – gli studenti del Medi sono stati distribuiti in parte nelle aule della scuola elementare Leopardi e in parte nelle aule del Panzini, costretti a fare scuola in condizioni disagiate".

Non è la prima volta che ci si trova alle prese con un’emergenza: nel 2019 un’ala della scuola Elementare Puccini era stata dichiarata inagibile e gli alunni erano stati trasferiti tra la scuola elementare di Cesanella e la scuola media Mercatini. Un anno fa, per consentire un intervento di restyling, gli studenti della scuola elementare di Cesanella erano stati costretti a traslocare, nel quartiere, è in via di rifacimento anche l’asilo ‘Girotondo’, dove l’amianto rinvenuto nel sottosuolo ha costretto il Comune a cercare finanziamenti per poter fronteggiare smaltimento e ricostruzione. In via di rifacimento anche il ‘Polo Marchetti’ che dovrebbe essere pronto entro il 2025.