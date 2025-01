Corinaldo sconfitto, ma va in Coppa Italia

Lo Jesi e l’Atletico Chiaravalle iniziano il 2025 con il piede giusto, festeggiando la prima vittoria dell’anno. L’Audax 1970 Senigallia e il Cus Ancona debuttano, invece con una sconfitta. Il Corinaldo festeggia a metà: perde con il Teramo ma, mantenendo il terzo posto, stacca comunque il pass per la Coppa Italia (riservato alle prime quattro del girone).

In serie A2, il cambio di panchina (dimessosi Diego Petrolati, ecco arrivare Daniel Martin) non sortisce gli effetti sperati. A Grosseto, l’Audax cede i primi tre punti dell’anno (4-2 per i toscani, per i senigalliesi doppietta di Toppi), chiudendo così il girone di andata all’ultimo posto. "Di positivo salviamo il nostro atteggiamento: sempre combattivi e mai arrendevoli – le parole del capitano, Emanuele Chiarizia -. Abbiamo affrontato a viso aperto una squadra forte, soprattutto in casa. Chiudiamo il girone di andata con soli quattro punti, ma con la consapevolezza di poterci giocare le dieci finali mancanti con la massima grinta. Sarà decisiva la partita di sabato per cercare di agganciare perlomeno il piazzamento playout". Classifica 11esima gionata: Roma 28, Russi 24, Lucrezia 19, Prato 18, Grosseto 15, Rieti 13, Grifoni 12, Imolese 11, Potenza Picena 10, Pontedera 7, Audax Senigallia 4.

In serie B il Corinaldo, nonostante la sconfitta con il Teramo, raggiunge un posto in Coppa Italia. Sabato, a Corinaldo, la partita che non t’aspetti: la squadra di mister Tinti, orfana di Pianelli (squalificato) e Mancini (infortunato), arranca, e, nonostante ci provi fino alla fine, subisce il definitivo ko con il portiere di movimento (0-3). La vittoria al Pala Triccoli mancava dal 19 ottobre: lo Jesi vince 5-2 con il Recanati (tripletta di Alemao, gol di Genangeli e del nuovo acquisto Belloni). "Quella di sabato è stata una partita molto intensa e combattuta - le parole di Alemao -. La cosa più importante è stata la forza del gruppo: abbiamo girato in nove giocatori, ed è proprio in situazioni come questa che si vede il nostro vero potenziale legato al lavoro di squadra". Nessun commento da parte del Cus Ancona, sconfitto dal Cus Macerata 6-3. Classifica: Faenza, Etabeta Fano 18, Corinaldo 17, Chieti, Teramo, Recanati 16, Cus Macerata, Jesi 15, Montegranaro 14, Cus Ancona 7, Real Dem 4.

In serie B femminile l’Atletico Chiaravalle s’impone a Terni per 1-7. Mister Nicolò Molinelli: "Era fondamentale iniziare bene. É un campionato cortissimo, non è ammesso errore". Classifica: Roma 22, Chiaravalle, Hurricane 21, Scandicci 14, Infinity 12, Grisignano 11, Bo Ca 8, Pisa 4, Terni 1.

Alice Mazzarini