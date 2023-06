Cresce i-Labs Industry Una domotica 4.0

Cresce i-Labs Industry , il primo laboratorio marchigiano per ricerca e formazione sull’industria 4.0 inaugurato un anno e mezzo fa. Ora la piattaforma regionale Miracle ha celebrato l’inaugurazione del suo laboratorio i-Labs Smart Environments improntato alla domotica. Il progetto ha coinvolto 22 partner e ha avuto un budget di 8,3 milioni da dicembre 2019 a luglio 2023. Al centro le tecnologie per gli ambienti di vita, con particolare attenzione all’intelligenza computazionale, all’efficienza energetica e all’IoT. Durante la giornata di inaugurazione sono intervenute numerose personalità di spicco, tra cui il prof Gian Luca Gregori, Rettore Univpm, la prof Barbara Re, delegata del Rettore Unicam e l’assessore Paola Lenti del Comune di Jesi, che hanno accolto i partecipanti con entusiasmo. "Si tratta – ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Maria Antonini - di un progetto strategico che contribuirà alla crescita economica e allo sviluppo delle nostre comunità, fortemente interconnesso con le scelte politiche di questo governo regionale impegnato a sostenere l’evoluzione verso la società dell’informazione e la trasformazione digitale. Le nuove soluzioni tecnologiche digitali sperimentate dal centro i-Labs saranno in grado di rispondere concretamente ai fabbisogni di sicurezza e benessere della persona".