Cresce il commercio: ecco un nuovo negozio

Un aeroporto più vivace e "vissuto", lo si vede anche dai servizi a disposizione dei viaggiatori. Perché se i numeri dei passeggeri dalle parti dell’Ancona International Airport continuano a registrare un trend positivo, grazie a questo o quel volo, domestico o internazionale che sia, un’infrastruttura che guarda al futuro e prosegue nella strategia di rilancio lo fa anche grazie alla presenza di nuove attività che stanno scegliendo di scommettere sul Sanzio.

E probabilmente, in tale direzione, potrebbe essere interpretata la decisione della Marina Militare Sportswear, storico brand fiorentino di abbigliamento che recentemente ha aperto un nuovo negozio nel cuore dello scalo dorico. Il punto vendita, per l’esattezza, è stato localizzato nella zona del Terminal Partenze, ma sarà accessibile a chiunque e non soltanto ai passeggeri.

Un’opportunità in più, quindi, per le persone che frequentano l’aeroporto internazionale di Ancona. Che, come si diceva, sta proseguendo nella fase di riqualificazione e riposizionamento complessivo per permettere a chi si sposta via cielo di usufruire, seppure a terra, di altri servizi.