Cresce il numero dei pazienti seguiti dal Pleural Service

Cresce il numero di pazienti seguiti dal Pleural Service, l’ambulatorio presente nella struttura operativa dipartimentale di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Il centro, dedicato alle persone che presentano patologie della pleura e attivo dal settembre del 2023, segue una media di 200-250 pazienti l’anno e i numeri, purtroppo, sono in crescita, come confermato da Federico Mei, Professore Associato di Malattie dell’apparato respiratorio alla UNIVPM e Responsabile del Pleural Service : "In effetti stiamo vedendo un aumento di persone affette da patologie della pleura, soprattutto nel corso dell’ultimo anno. Si tratta di pazienti fragili, molto spesso oncologici, cardiopatici, ematologici, nefropatici e così via, in alcuni casi con vissuti molto complessi _ spiega il Professor Mei - di pari passo, dal momento dell’attivazione di questo service dedicato, è stata notata una robusta diminuzione dei ricoveri impropri per problemi clinici di tipo pleurico.

Il Pleural Service permette la presa in carico di questi pazienti, garantendo cure dirette e tempestive ed una migliore qualità della vita nella malattia. Dopo l’iniziale fase di avvio, l’ambulatorio è ormai diventato organico e strutturale e il numero di pazienti che vi afferisce è in continua crescita, configurandosi come unico nelle Marche con queste caratteristiche. Si sta implementando inoltre la rete con le varie strutture periferiche dislocate negli altri ospedali del territorio". Fino al settembre di due anni fa, i pazienti con patologia pleurica afferivano alla SOD di Pneumologia attraverso il sistema dell’emergenza, dal pronto soccorso ai reparti di medicina per poi arrivare all’ambulatorio pneumologico divisionale generico. In sostanza non esisteva questo filtro vitale che consente ora a pazienti e famiglie di avere un punto di riferimento a livello regionale e di poter essere assistiti e curati in maniera diretta, rapida e specifica, con successiva presa in carico (in contemporanea al Pleural Service all’epoca è stato attivato anche un altro ambulatorio specialistico, quello delle bronchiectasie, che si affianca al pre-esistente ambulatorio delle pneumopatie infiltrative diffuse e fibrosi polmonare).