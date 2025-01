Crolla la recinzione del parcheggio: paura

Momenti di grande apprensione, ieri, nel quartiere di Villanova, quando la recinzione del parcheggio di via Flaminia, poco dopo il sottopasso carrabile, è franata rovinosamente al suolo e si è stagliata sul marciapiede. A segnalarlo anche un cittadino attraverso i social. Spavento, sì. E pure tanto nella popolazione. Ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

Raccolta immediatamente la segnalazione, il Comune di Falconara si è interfacciato anche con Rete ferroviaria italiana al fine di richiedere una pronta e rapida azione di messa in sicurezza che, in effetti, è stata completata nel giro di brevissimo tempo. Ne ha dato notizia il consigliere comunale di maggioranza Ivano Astolfi, a metà del pomeriggio: "Recinzione ripristinata da Rfi, proprietario dell’area, dopo la tempestiva segnalazione da parte del Comune di Falconara".

Recinzione che, secondo le prime sommarie ricostruzioni, potrebbe essere caduta a terra complice il forte vento che ha interessato la città nella prima parte della mattinata di ieri. "Per questa volta è andata bene. La prossima?", ha domandato un falconarese che si trovava a transitare in quella zona. E così altri commenti degli utenti, che hanno chiesto manutenzioni e anche provvedimenti più incisivi per garantire sicurezza e decoro in quell’area che separa la zona destinata a parcheggio dal marciapiede, e quindi anche dalla Flaminia che da Falconara arriva verso Villanova.

Villanova, un quartiere che torna a chiedere più attenzione da parte delle autorità competenti. Si pensi, ad esempio, alle frequenti segnalazioni dei cittadini per l’abbandono selvaggio di rifiuti e materiali di scarto. Proprio ieri è stata lamentata una vera e propria discarica a cielo aperto (e non distante dal parcheggio) in cui sono spuntati anche un trolley e residui di infissi, per arrivare agli immancabili elettrodomestici, di questa o quella dimensione, dispersi nell’ambiente senza porsi, almeno in apparenza, alcuno scrupolo.