Crolla una palma Bimba salvata dal papà

di Marina Verdenelli

Uno scricchiolio e poi la palma le è venuta quasi addosso. Se non fosse stato per il papà, che l’ha tirata via all’ultimo secondo, quel pezzo di tronco avrebbe preso in pieno una bambina di otto anni. Erano le 9 di ieri quando n via Rodi si è sfiorata la tragedia. Tra i civici 10 e 12, in un giardino condominiale che dà sulla strada, a pochi passi dall’Ammiragliato della Marina, è crollata una palma enorme. La pianta tropicale era ormai secca, fatta fuori dal punteruolo rosso, e con il fusto che raggiungeva quasi il secondo piano della palazzina, si è spezzata a metà finendo prima sulla ringhiera della palazzina e poi sul marciapiede che ha anche oltrepassato. In quel momento stavano passando per la via un papà, residente in via Rovereto, con la sua bambina. L’uomo si è accorto del pericolo e si è spostato tirando via la figlia. Il grosso tronco però ha urtato la bimba di striscio, su una spalla. La piccola è sbiancata. Il padre è stato leggermente ferito dalla ringhiera che, sotto il peso della palma, si è piegata come burro staccandosi in parte dal muretto di cemento. Dalla palazzina del civico 12, il cui ingresso è a due metri appena dalla palma, nessuno si è accorto di nulla. "Non ha fatto rumore – ha detto un residente – a me ha telefonato mio nipote che passava lungo la via e ha visto la palma e chiedeva cosa fosse successo". Il residente è sceso in strada dando subito conforto al papà con la bambina. Li ha fatti salire in casa, ha dato dell’acqua alla piccola che aveva preso un bello spavento. La bambina lamentava dei graffi alla spalla e il padre aveva dei lividi ad un fianco dove la ringhiera lo ha ferito. Sul posto sono stati chiamati i vigili urbani che hanno transennato la parte crollata in attesa che l’amministratore del condominio chiamasse una ditta di giardinaggio per far rimuovere la palma, nel primo pomeriggio.

La manutenzione della pianta spettava ai condomini perché su area privata. Il Comune ci ha tenuto a specificarlo con una nota chiarendo che la palma non era affare loro. E’ probabile che il condomino incapperà in una multa per non aver provveduto alla manutenzione del verde. Dal palazzo però ieri spiegavano che avevano avvisato l’amministratore che la pianta era ormai secca e andava abbattuta ma ancora non era stato dato un incarico. Nessun veicolo è stato danneggiato perché in quel tratto la sosta ieri per casualità non era occupata. Padre e figlia sono andati poi autonomamente al Salesi per un controllo.