Cupramontana in vetta. Loreto non si ferma

Cambio al vertice del girone C della Seconda Categoria quando siamo ormai a due terzi della stagione regolare. La ventesima giornata vede infatti vincere ancora il Cupramontana, che si impone 2-0 in casa sull’Aurora Jesi mentre Le Torri Castelplanio pareggiano 1-1 ad Arcevia contro l’Avis e perdono così il primato in coabitazione: in testa ora il Cupramontana è solo a +2 sulla prima rivale diretta mentre le altre sono più lontane.

Nessuna novità invece nel girone D dove il Loreto batte di misura in casa il fanalino di coda Europa Calcio 1-0 ma non aumenta il suo vantaggio sull’Ankon Dorica che si conferma in ripresa tornando a vincere pure in trasferta, 3-1 sul campo della Falconarese, restando a -3 dalla capolista.

Girone C, risultati: Cupramontana-Aurora Jesi 2-0; Senigallia Calcio-Chiaravalle 0-1; Terre del Lacrima-Corinaldo 1-1; Avis Arcevia-Le Torri Castelplanio 1-1; Monsano-Monte Porzio 1-3; Serrana 1933-Monte Roberto 0-0; Borgo Molino-Olimpia Ostra Vetere 1-2; Rosora Angeli-Trecastelli 0-2.

Classifica: Cupramontana 42; Le Torri Castelplanio 40; Chiaravalle 39; Olimpia Ostra Vetere 37; Monte Roberto 35; Trecastelli, Avis Arcevia 33; Corinaldo 28; Terre del Lacrima, Aurora Jesi 25; Rosora Angeli, Monsano 21; Monte Porzio 19; Serrana 1933 18; Senigallia Calcio 16; Borgo Molino 7.

Prossimo turno: Corinaldo-Avis Arcevia; Aurora Jesi-Borgo Molino; Chiaravalle-Cupramontana; Monte Roberto-Monsano; Olimpia Ostra Vetere-Rosora Angeli; Monte Porzio-Senigallia Calcio; Le Torri Castelplanio-Serrana 1933; Trecastelli-Terre del Lacrima.

Girone D, risultati: Nuova Sirolese-Agugliano Polverigi 2-1; Falconarese-Ankon Dorica 1-3; Camerano-Candia Baraccola 2-3; Loreto-Europa Calcio 1-0; Leonessa Montoro-Giovane Offagna 1-1; Piano San Lazzaro-Palombina Vecchia 1-1; GLS Dorica-SA Castelfidardo 3-3; Osimo Stazione Five-Villa Musone 0-1.

Classifica: Loreto 44; Ankon Dorica 41; GLS Dorica 35; Agugliano Polverigi 34; Piano San Lazzaro 33; Palombina Vecchia 32; SA Castelfidardo 30; Nuova Sirolese 28; Villa Musone 25; Falconarese 24; Osimo Stazione Five 23; Leonessa Montoro, Camerano 22; Candia Baraccola 21; Giovane Offagna 15; Europa Calcio 8.

Prossimo turno: Villa Musone-Camerano; Candia Baraccola-Falconarese; Palombina Vecchia-GLS Dorica; Agugliano Polverigi-Leonessa Montoro; Giovane Offagna-Loreto; SA Castelfidardo-Nuova Sirolese; Europa Calcio-Osimo Stazione Five; Ankon Dorica-Piano San Lazzaro.

Andrea Pongetti